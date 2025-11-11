London (www.fondscheck.de) - RBC BlueBay Asset Management hat Radu Gheorghiu zum Senior Corporate Analyst im Team für Schwellenländeranleihen ernannt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: In dieser Rolle wird er für den Research des Finanzsektors verantwortlich sein. Gheorghiu wird an Anthony Kettle, Senior Portfolio Manager für Schwellenländer bei RBC BlueBay AM, berichten. Das 27-köpfige Team von RBC BlueBay Asset Management zählt zu den größten Schwellenländerteams der Branche. ...

