The LYCRA Company, ein Weltmarktführer im Bereich innovativer und nachhaltiger Faserlösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegeindustrie, gab heute die offizielle Eröffnung ihrer größten Spandex-Produktionsstätte bekannt die LYCRA-Faserfabrik (Yinchuan) in der chinesischen Provinz Ningxia. Dieser Meilenstein verdeutlicht das stetige Engagement des Unternehmens auf dem chinesischen Markt und zeigt sein starkes Engagement für den Aufbau lokaler Liefer- und Vertriebsnetze bei gleichzeitiger Förderung intelligenter Produktions-Upgrades.

Die Anlage in Yinchuan, deren Investitionsvolumen sich auf insgesamt über 800 Millionen RMB beläuft, wird in Zusammenarbeit mit The LYCRA Company und der Yinchuan Financial Capital Investment Group entwickelt. Die Anlage wird in der Anfangsphase die Produktionskapazität für Elasthan um 30.000 Tonnen erhöhen, einen Jahresumsatz von über 1 Milliarde RMB erzielen und rund 500 Arbeitsplätze schaffen. Perspektivisch wird eine Ausweitung der Kapazität auf 120.000 Tonnen pro Jahr erwartet, um der wachsenden Nachfrage nach hochwertigem Elasthan in China und im asiatisch-pazifischen Raum gerecht zu werden und zugleich schnellere und flexiblere Lieferkettenlösungen zu ermöglichen.

Die Anlage in Yinchuan ist der zweite Produktionsstandort von The LYCRA Company in China und vereint die kompetenten Managementteams und globalen F&E-Kapazitäten des Unternehmens, um ein hochautomatisiertes, intelligentes Produktionsökosystem aufzubauen. Die Produktion in der Anlage in Yinchuan wird im Einklang mit der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens stehen, Energieeinsparungen erzielen, Emissionen reduzieren und Fertigungsprozesse weiterentwickeln. So wird sichergestellt, dass Geschäftswachstum und Umweltverantwortung untrennbar miteinander verknüpft bleiben.

"China ist strategisch wichtig, da es über 50 des globalen Marktes für die Herstellung von Bekleidung ausmacht. Dank dieser Partnerschaft können wir unser Produktangebot umfassender optimieren und zugleich die steigende Nachfrage nach hochwertigem Elasthan bedienen", so Gary Smith, CEO von The LYCRA Company. "Ich möchte den lokalen Behörden und allen unseren Partnern meinen Dank für ihre Unterstützung und ihr Engagement aussprechen."

