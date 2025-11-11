WLFI-Prognose: Pumpendes World Liberty Financial - Startschuss für eine größere Bewegung im Kryptomarkt?

Der Coin WLFI von World Liberty Financial sorgte heute für Aufsehen. Mit einem Anstieg von über 21 % zählt der Token zu den stärksten Performern des Tages. Anleger spekulieren, ob die aktuelle Bewegung nur ein kurzfristiger Pump oder der Beginn eines größeren Aufwärtstrends ist.

Starker Kursanstieg nach politischer Entscheidung in den USA

Der WLFI-Kurs stieg am Montag von 0,1264 auf 0,1555 US-Dollar - ein Zuwachs von 21,89 % bei gleichzeitigem Anstieg des Handelsvolumens um 680 %.

Ein zentraler Grund für diesen Schub war die Entscheidung des US-Senats, den 40-tägigen Government Shutdown zu beenden. Diese politische Einigung wird als Sieg für Donald Trump interpretiert, was insbesondere bei Krypto-Projekten mit politischem Bezug - sogenannten PolitFi-Coins - für Auftrieb sorgt.

Zudem plant die Regierung offenbar eine Liquiditätsspritze von bis zu 200 Milliarden US-Dollar, um die Haushaltsausgaben zu decken. Ergänzend sprach sich Trump für 2.000-US-Dollar-"Dividend Checks" pro Haushalt aus - finanziert aus den Zolleinnahmen. Sollte diese Maßnahme umgesetzt werden, könnten laut einer Mizuho-Umfrage bis zu 10 % der Gelder in Kryptowährungen fließen, was einem potenziellen Kapitalzufluss von über 22 Milliarden US-Dollar entspricht.

Makroökonomische Rückenwinde verstärken den Effekt

Neben politischen Impulsen wirken sich auch die jüngsten Zinssenkungen der US-Notenbank (Fed) positiv auf den Kryptomarkt aus. Analysten erwarten, dass das Ende des Quantitative Tightening (QT) ab Dezember zusätzliche Liquidität freisetzen wird.

Auch der Krypto-Investor Arthur Hayes betont, dass Stablecoins, die in US-Staatsanleihen investiert sind, bereits jetzt die Renditen kurzfristiger Bonds senken - was Kreditvergabe und Finanzierung erleichtert. Diese Kombination wirkt ähnlich wie eine Zinssenkung, wodurch Krypto-Assets attraktiver werden.

Kurzfristiger Hype oder nachhaltiges Wachstum?

Der WLFI-Coin wurde in den letzten Tagen stark von Narrativen und Spekulationen getrieben. Ein Short Squeezeverstärkte den Anstieg zusätzlich: Rund 3,4 Millionen US-Dollar an Short-Positionen wurden liquidiert, was zu massiven Nachkäufen führte.

Fundamental hat World Liberty Financial jedoch ebenfalls Fortschritte erzielt:

Einführung des eigenen Stablecoins USD1 ,

, Partnerschaften mit Solana, Raydium, BONK, Binance und Bybit ,

, Ausbau der CeDeFi-Infrastruktur (Centralized Decentralized Finance).

Analysten sehen Potenzial, dass sich WLFI als Brücke zwischen Politik und Blockchain etabliert - ähnlich wie die Trump-nahen Tokens Official Trump und DJT-Chain.

Burn-Mechanismus als Preistreiber bis 2026

World Liberty Financial kündigte ein umfangreiches Token-Burn-Programm an, bei dem 100 % der Liquiditätsgebühren für Rückkäufe und Vernichtungen genutzt werden sollen.

Schätzungen zufolge könnten dadurch täglich 4 Millionen WLFI-Coins verbrannt werden - was einer jährlichen Reduktion von rund 2 % des Umlaufs entspricht. Bei wachsender Stablecoin-Adoption könnte das Programm ein Volumen von 10 bis 50 Millionen US-Dollar jährlich erreichen.

Analysten erwarten dadurch bis 2026 ein verknapptes Angebot um 10 bis 20 %, was Preisanstiege bis auf 1 US-Dollarbegünstigen könnte.

Best Wallet als Konkurrent mit stärkerer Fundamentstruktur

Trotz des Hypes bleibt WLFI hoch bewertet:

Marktkapitalisierung: 3,9 Milliarden US-Dollar

3,9 Milliarden US-Dollar Fully Diluted Valuation (FDV): 15,87 Milliarden US-Dollar

Vergleichbare CeDeFi-Projekte wie Best Wallet (BEST) bieten bereits ein ausgereifteres Produkt und eine breitere Funktionalität.

Best Wallet - die All-in-One-Krypto-App

Best Wallet vereint:

Nicht-verwahrende Wallet mit Fireblocks-MPC-Technologie,

mit Fireblocks-MPC-Technologie, Unterstützung für über 60 Blockchains und 100 Fiat-Währungen ,

, integrierte dezentrale Börse (DEX) mit mehr als 330 DeFi-Protokollen ,

mit mehr als , Betrugs- und MEV-Schutz ,

, sowie eine Best Card, mit der Kryptowährungen im Alltag genutzt werden können.

Mit über 250.000 aktiven Nutzern hat Best Wallet kürzlich MetaMask bei den monatlichen Interaktionen überholt. Der laufende BEST-Token-Presale hat bereits 17 Millionen US-Dollar eingesammelt.

Presale in der Endphase

Aktueller Presale-Preis: 0,025925 US-Dollar

0,025925 US-Dollar Verbleibende Laufzeit: weniger als 18 Tage

weniger als 18 Tage Zahlungsmethoden: ETH, USDT, Kreditkarte

Nach dem geplanten Listing an großen Börsen erwarten Analysten ein hohes Renditepotenzial - insbesondere im Vergleich zu WLFI, das bereits stark bewertet ist.

