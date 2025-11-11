Ethereum Prognose: Zwischen Konsolidierung und neuem Aufwärtstrend - das erwarten Analysten jetzt

Ethereum startet verhalten in die neue Woche. Nach den moderaten Kursanstiegen vom Wochenende zeigt sich die zweitgrößte Kryptowährung stabil, kämpft jedoch mit hartnäckigen Widerständen. Der Kurs bewegt sich aktuell um 3.600 US-Dollar, wobei die Zone zwischen 3.650 und 3.730 US-Dollar als entscheidende Hürde gilt.

Ethereum in Seitwärtsbewegung - Ruhe vor dem Ausbruch?

Das aktuelle Kursverhalten deutet auf eine klassische Konsolidierungsphase hin. Während die Bullen den Bereich um 3.450 US-Dollar erfolgreich verteidigen, gelingt es bislang nicht, den Widerstand bei 3.730 US-Dollar nachhaltig zu brechen.

Auf dem Chart hat sich ein Flaggenmuster gebildet - ein typisches Zeichen für einen möglichen Fortsetzungsimpulsnach einer vorherigen Aufwärtsbewegung. Sollte Ethereum über 3.730 US-Dollar ausbrechen, wären kurzfristige Kursziele im Bereich von 3.900 bis 4.000 US-Dollar realistisch.

Fällt der Kurs hingegen unter 3.450 US-Dollar, könnte eine Korrektur bis 3.350 US-Dollar folgen, wo sich das nächste Volumencluster befindet.

"Ethereum befindet sich in einer neutralen Zone - oberhalb von 3.450 bleibt der Trend intakt, aber ein Ausbruch über 3.730 ist nötig, um neue Impulse freizusetzen",

erklärt Analyst Ted Pillows auf X (ehemals Twitter).

Marktstruktur spricht für Vorsicht - aber kein Grund zur Panik

Trotz der geringen Dynamik bleibt die Marktstimmung leicht positiv. Das Handelsvolumen ist niedrig, was darauf hindeutet, dass viele institutionelle Investoren derzeit abwarten. Ein erneuter Test der 3.650er-Marke wird als Weichenstellung für die kommenden Wochen gesehen.

Charttechnisch ähnelt die aktuelle Phase der Situation im Jahr 2023, als Ethereum ebenfalls über Wochen seitwärts pendelte, bevor ein klarer Aufwärtstrend einsetzte.

Solange die Unterstützung bei 3.450 US-Dollar hält, bleibt das bullische Szenario bestehen. Ein Ausbruch über 3.730 US-Dollar könnte eine neue Rallye in Gang setzen - andernfalls droht eine Seitwärtsphase bis zum Jahresende.

Alternativen mit höherem Wachstumspotenzial - PepeNode im Fokus

Während Ethereum in einer konsolidierten Marktphase verharrt, suchen Anleger zunehmend nach kleineren Projekten mit höherem Renditepotenzial. Besonders viel Aufmerksamkeit erhält aktuell PepeNode (PEPENODE) - ein junges Projekt, das Mining, GameFi und Meme-Culture auf einzigartige Weise kombiniert.

Virtuelles Mining statt Stromkosten - PepeNode revolutioniert den Markt

PepeNode führt ein innovatives virtuelles Mining-System ein. Anleger können mit ihren Tokens digitale Mining-Nodeserwerben, aufrüsten und dadurch zusätzliche PepeNode-Coins generieren - ganz ohne physische Hardware oder hohen Energieverbrauch.

Das System setzt auf Deflation und Community-Wachstum:

70 % aller Token , die für Node-Upgrades verwendet werden, werden dauerhaft verbrannt , wodurch das Angebot sinkt.

, die für Node-Upgrades verwendet werden, werden , wodurch das Angebot sinkt. Ein Referral-System und Leaderboards fördern zusätzlich den Community-Aufbau.

und fördern zusätzlich den Community-Aufbau. Nutzer können bekannte Meme-Coins wie PEPE oder Fartcoin als Belohnung verdienen.

Presale bietet Einstieg zu Niedrigpreis

Der Coin befindet sich aktuell im Vorverkauf, bei dem Anleger die Tokens noch zum rabattierten Preis von 0,0011408 US-Dollar erwerben können. Bereits über 2 Millionen US-Dollar wurden investiert - und der Preis steigt in wenigen Stunden erneut.

Wer früh einsteigt, könnte somit von hohen Buchgewinnen bis zum Launch profitieren.

Jetzt PepeNode Token im Presale kaufen!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.