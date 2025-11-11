Ethereum Prognose: Kursanstieg um 7 Prozent

Ethereum hat in den letzten 24 Stunden spürbar zugelegt. Der Kurs sprang um rund 7 Prozent von etwa 3.350 auf 3.600, während das Marktumfeld zunehmend optimistischer wirkt. Institutionelle Zuflüsse und frische On-Chain-Daten sorgen für Aufschwung, viele sprechen von einer möglichen Trendwende. Auch das Handelsvolumen zog deutlich an und stieg laut Marktanalysen um mehr als 60 Prozent innerhalb eines Tages.

Analysten werten diese Entwicklung als Signal einer schleichenden Akkumulation. In früheren Phasen ähnlicher Marktstruktur folgten auf solche Bewegungen oft Wochen kräftiger Aufwärtsdynamik. Der nächste markante Widerstand liegt nun bei etwa 4.400. Wird diese Zone mit Volumen überwunden, könnte sich der Aufwärtstrend deutlich beschleunigen. Aber auch die Warnsignales sollten nicht übersehen werden, gestern wurden beispielsweise keine Beweungen der Ethereum ETFs verzeichnet.

$ETH ETFs had no inflow or outflow yesterday.



None of the ETF issuers bought or sold any Ethereum.



This is strange when the US government shutdown is ending and Trump is calling for a $2,000 dividend. pic.twitter.com/yn0keC4PC2 - Ted (@TedPillows) November 11, 2025

Die technische Lage zeigt eine solide Basis zwischen 3.400 und 3.700. Diese Zone fungierte zuletzt mehrfach als Sprungbrett für größere Bewegungen. Die Stimmung am Markt wechselt derzeit von vorsichtig zu zunehmend bullish. In Chartmodellen wird das Szenario eines "Breakouts über 4.000" immer realistischer, da sich steigende Nachfrage und sinkendes Verkaufsvolumen gegenseitig verstärken.

Von der Frage "ob" zur Frage "wann"

Das Sentiment rund um Ethereum hat sich in den letzten Tagen spürbar verbessert. Einige Analysten sehen den Markt nicht mehr in der Abfragephase "ob" der Ausbruch kommt, sondern nur noch "wann". Das Zusammenspiel aus ETF-Zuflüssen, hoher On-Chain-Aktivität und fallenden Börsenbeständen deutet darauf hin, dass größere Marktakteure sich bereits positionieren.

Sollte die Marke von 4.000 überschritten werden, wäre eine Rally bis 4.400 das wahrscheinlichste Szenario. Dort verläuft die nächste wichtige technische Barriere. Erst ein Ausbruch darüber würde Raum für einen nachhaltigen Trendwechsel schaffen.

Vorsicht bleibt dennoch angebracht, denn ein plötzlicher Anstieg des Open Interest im Futures-Bereich oder stagnierende Abflüsse von den Börsen könnten eine kurzfristige Korrektur auslösen. Der Markt hat sich zwar deutlich stabilisiert, bleibt aber anfällig für abrupte Richtungswechsel.

Ethereum bleibt der Taktgeber

Historisch betrachtet war eine stabile ETH-Phase häufig der Vorbote für breitere Altcoin-Bewegungen. Sollte der aktuelle Anstieg also Bestand haben, könnten auch andere Projekte mit realem Nutzen bald stärker profitieren. Für Anleger bleibt entscheidend, dass Ethereum über der Unterstützungszone von 3.450 bleibt.

Damit könnten auch Coins wie etwa PepeNode ($PEPENODE) in der Marktkapitalisierung explodieren. PepeNode kombiniert Krypto Mining, Gaming und Meme Kultur zu einem neuen Konzept, das den Markt aufmischt. Das Projekt hat bereits über 2,1 Millionen US Dollar im Presale eingesammelt und setzt auf ein virtuelles Mine to Earn Modell.

In vier Stufen zum eigenen Minig, Quelle: https://pepenode.io/dehow-to-mine

Statt reale Rechenleistung zu verbrauchen, simulieren Spieler Mining Vorgänge in einer digitalen Umgebung. Mit den PEPENODE Token lassen sich virtuelle Serverräume ausbauen und Mining Nodes kaufen. Je besser die Kombination der Nodes, desto höher die Erträge im Spiel.

Ein besonderes Highlight ist der deflationäre Mechanismus. 70 Prozent aller Token, die im Spiel für Upgrades oder Node Käufe verwendet werden, werden dauerhaft vernichtet. Das reduziert das Angebot und kann langfristig den Wert des nativen Coins steigern.

Zudem können Spieler zusätzliche Meme Coins wie PEPE oder Fartcoin verdienen, was den Spaßfaktor deutlich erhöht. PepeNode zeigt, wie sich Mining, Gaming und Blockchain sinnvoll verbinden lassen, und schafft dabei ein neues Spielfeld für die nächste Generation von Krypto Nutzern, risikoreich, aber auch mit hohen Gewinnpotenzialen verbunden.

Hier PepeNode Token kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.