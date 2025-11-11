Jack Dorsey startet globale Bitcoin-Offensive: Square öffnet Zahlungen für Millionen Händler

Jack Dorsey will Bitcoin dorthin bringen, wo er seiner Meinung nach hingehört - in den Alltag. Mit einem groß angelegten Update seiner Bezahlplattform Square führt der Block-CEO eine Funktion ein, die Millionen von Händlern weltweit erlaubt, Bitcoin-Zahlungen direkt zu akzeptieren. Damit will Dorsey den Schritt schaffen, der der Kryptowährung bisher gefehlt hat: den Übergang von einer digitalen Wertanlage zu einem funktionierenden Zahlungsmittel. Ob dieser Versuch gelingt, könnte zum entscheidenden Moment für die Massenadoption von Bitcoin werden.

Vom Ideal zur Realität: Dorseys Bitcoin-Mission

Jack Dorsey gilt als einer der konsequentesten Verfechter der Idee, Bitcoin als freiheitliches Finanzsystem zu etablieren. Schon seit Jahren nutzt er seine Unternehmen Block und Cash App, um neue Wege der Krypto-Integration zu testen. Sein Ziel ist es, Menschen und Unternehmen gleichermaßen von traditionellen Bankenstrukturen unabhängiger zu machen.

our sellers can now receive btc to btc, btc to fiat, fiat to btc, or fiat to fiat. https://t.co/NnLsd3fgEb - jack (@jack) November 10, 2025

Die Vision dahinter: ein global zugängliches, dezentrales Zahlungssystem, das jeder verwenden kann - unabhängig von Standort oder finanzieller Situation.

Square öffnet die Kassen: Millionen Händler akzeptieren Bitcoin

Mit dem jüngsten Schritt öffnet Block die Türen für über vier Millionen Händler, die über Squares Point-of-Sale-System nun Bitcoin-Zahlungen annehmen können. Transaktionen laufen über das Lightning Network, eine skalierbare Layer-2-Lösung der Bitcoin-Blockchain, die nahezu sofortige Zahlungen mit minimalen Gebühren ermöglicht.

Besonders attraktiv: Händler zahlen bis 2027 keinerlei Transaktionskosten. Außerdem können sie selbst entscheiden, ob sie die Zahlungen in Bitcoin behalten oder automatisch in Fiat-Währung umwandeln möchten. Dorsey will damit eine Brücke zwischen traditionellen Zahlungsmethoden und der neuen digitalen Wirtschaft schlagen.

Technologischer Unterbau: Lightning Network und Instant Payments

Das Lightning Network bildet das Rückgrat der neuen Zahlungsinfrastruktur. Es wurde entwickelt, um die Skalierbarkeitsprobleme von Bitcoin zu lösen und Transaktionen nahezu in Echtzeit abzuwickeln. Für Händler bedeutet das: keine langen Wartezeiten, keine komplizierte Technik, keine hohen Gebühren.

In seinem Aktionärsbrief bezeichnete Dorsey das Projekt als die erste vollständig integrierte Bitcoin-Zahlungs- und Wallet-Lösung für Unternehmen. Diese Integration sei entscheidend, um die Kryptowährung aus der Nische zu holen und sie mit der Bequemlichkeit moderner Zahlungssysteme zu verbinden.

Das größere System: Cash App, BitKey und die Idee des Bitcoin-Ökosystems

Der Vorstoß ist Teil einer breiteren Strategie. Block baut ein zusammenhängendes Bitcoin-Ökosystem auf, das drei Kernprodukte verbindet: Square für Händler, Cash App für Verbraucher und BitKey für die sichere Verwahrung. Die Cash App zählt mittlerweile 58 Millionen aktive Nutzer und ermöglicht es, Bitcoin zu kaufen, zu verkaufen und zu senden.

Everyone was excited about the U.S. Strategic Bitcoin Reserve, but this is what really matters.



Starting today, over 4 million Square users can accept Bitcoin.



• Zero CC fee

• Instant settlement

• Global payments



MoE is here, and a positive outlook for miners, who's… pic.twitter.com/sgYlm63Ub6 - Billy ?oone (@BillyBoone32) November 10, 2025

Sie fungiert als Schnittstelle zwischen Käufern und Verkäufern im Square-Netzwerk. BitKey, Blocks hauseigene Hardware-Wallet, ergänzt das System um eine sichere Möglichkeit zur Selbstverwahrung. Für Dorsey ist das die logische Erweiterung seines Ziels, Nutzern volle Kontrolle über ihre Finanzen zu geben.

Zukunft trifft Innovation: KI als Teil der Strategie

Neben der Bitcoin-Integration setzt Block auch auf künstliche Intelligenz. Mit Square AI sollen Händler künftig in der Lage sein, Verkaufsdaten zu analysieren, Nachfrageprognosen zu erstellen oder Marketingmaßnahmen zu automatisieren. Diese Kombination aus KI und Bitcoin verfolgt ein zentrales Ziel: die Schaffung digitaler Unabhängigkeit.

Kleine Unternehmen sollen dieselben technologischen Möglichkeiten erhalten wie große Konzerne - nur mit dem Unterschied, dass sie ihre Daten und Einnahmen selbst verwalten. Dorsey beschreibt dieses Konzept als "intelligente Dezentralisierung", in der Technologie Menschen stärkt statt ersetzt.

Politische Dimension: Kampf um die Steuerfreiheit für Mikrotransaktionen

Dorseys Engagement endet nicht bei der Technik. In den USA setzt er sich aktiv für eine steuerliche Reform ein, die kleine Bitcoin-Zahlungen von der Kapitalertragssteuer befreit. Diese sogenannte "de minimis exemption" würde es Nutzern erlauben, alltägliche Einkäufe mit Bitcoin zu tätigen, ohne jede Transaktion melden zu müssen.

Ein entsprechender Gesetzesentwurf war zuletzt gescheitert, doch Dorsey hält die Initiative für essenziell, um Bitcoin wirklich als Zahlungsmittel zu etablieren. Solange ein Kaffee mit Bitcoin steuerlich komplizierter ist als mit einer Kreditkarte, bleibt die Vision eines dezentralen Alltags weit entfernt.

Ausblick: Kann Block die Massenadoption schaffen?

Mit der Kombination aus Lightning Network, Cash App und Square hat Block ein Fundament gelegt, das Bitcoin tatsächlich massentauglich machen könnte. Doch die Herausforderungen bleiben groß: Regulatorische Unsicherheiten, das schwankende Vertrauen von Nutzern und die Trägheit etablierter Systeme bremsen die Entwicklung. Sollte Block jedoch beweisen, dass Bitcoin-Zahlungen zuverlässig, schnell und einfach funktionieren, könnte das Unternehmen zum Katalysator einer neuen Finanzära werden.

Jack Dorsey positioniert sich damit nicht nur als Unternehmer, sondern als Architekt einer möglichen neuen Geldordnung. Gelingt ihm der Durchbruch, könnte Bitcoin in wenigen Jahren vom digitalen Gold zum universellen Zahlungsmittel avancieren - und Block zum entscheidenden Player in einer dezentralen, offenen Wirtschaft.

Investment Disclaimer:

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Kryptowährungen unterliegen starken Kursschwankungen und bergen ein hohes Risiko des Totalverlusts. Investitionen in digitale Assets sollten stets mit sorgfältiger Recherche und nur mit Kapital erfolgen, dessen Verlust verkraftbar ist.