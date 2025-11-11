Vor vier Jahren taten sich im Schweizer CircuBAT-Projekt Akteure aus Wissenschaft und Wirtschaft zusammen, um ein zirkuläres Ökonomiemodell für E-Fahrzeug-Batterien zu schaffen. Nun präsentieren sie ihre Resultate - von der automatisierten Demontage bis zu einem Volumina-Schätzmodell für den Second-Life-Batteriemarkt. CircuBAT entstand 2022 aus der Idee heraus, den Kreis zwischen Produktion, Anwendung und Recycling von Lithium-Ionen-Batterien aus ...

