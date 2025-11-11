Mittwoch: DAX-Schwergewichte Bayer, Eon, RWE und Infineon präsentieren Ergebnisse, begleitet vom Jahresgutachten der Wirtschaftsweisen und der Eurogruppen-Tagung in Brüssel.Mittwoch, 12. November - DAX-Schwergewichte und Jahresgutachten Zur Wochenmitte steht der DAX im Fokus: Eon, RWE, Bayer und Infineon berichten - Schlüsselindikatoren für Energie, Chemie und Technologie. In Berlin präsentieren die Wirtschaftsweisen ihr Jahresgutachten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de