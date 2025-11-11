Mainz (ots) -Woche 49/25Fr., 5.12.Bitte geänderten Programmablauf beachten:15.45 sportstudio liveBiathlon-Weltcup7,5 km Sprint Frauen17.25 Biathlon Nation (VPS 17.30)Ein Team. Eine Mission.17.55 sportstudio live (fub/HD/UT)FIFA WM 2026GruppenauslosungÜbertragung aus WashingtonKommentator: Oliver SchmidtModeration: Katrin Müller-Hohenstein19.35 heute (VPS 19.00)19.55 Wetter (VPS 19.20)20.00 sportstudio live (fub/HD/UT)FIFA WM 2026GruppenauslosungModeration: Katrin Müller-HohensteinExperte: Hanno Balitsch(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)Die Serie "SOKO Wien" um 18.00 Uhr verschiebt sich wie folgt:12.12.2025 Eine Nacht in Zwentendorf19.12.2025 Blaulichtmilieu02.01.2026 Der letzte TanzDie Serie "Bettys Diagnose" um 18.00 Uhr verschiebt sich wie folgt:12.12.2025 Halbe Wahrheiten19.12.2025 In den Sternen02.01.2026 Ein schlimmer FehlerWoche 51/25Mo., 15.12.22.15 Montagskino im ZDFDer Gesang der FlusskrebseBitte Korrektur bei Rolle/Darsteller beachten:Tate Walker Taylor John SmithBitte streichen: John TaylorPressekontakt:ZDF-PlanungOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6156080

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.