Mainz (ots) -
Woche 49/25
Fr., 5.12.
Bitte geänderten Programmablauf beachten:
15.45 sportstudio live
Biathlon-Weltcup
7,5 km Sprint Frauen
17.25 Biathlon Nation (VPS 17.30)
Ein Team. Eine Mission.
17.55 sportstudio live (fub/HD/UT)
FIFA WM 2026
Gruppenauslosung
Übertragung aus Washington
Kommentator: Oliver Schmidt
Moderation: Katrin Müller-Hohenstein
19.35 heute (VPS 19.00)
19.55 Wetter (VPS 19.20)
20.00 sportstudio live (fub/HD/UT)
FIFA WM 2026
Gruppenauslosung
Moderation: Katrin Müller-Hohenstein
Experte: Hanno Balitsch
(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)
Die Serie "SOKO Wien" um 18.00 Uhr verschiebt sich wie folgt:
12.12.2025 Eine Nacht in Zwentendorf
19.12.2025 Blaulichtmilieu
02.01.2026 Der letzte Tanz
Die Serie "Bettys Diagnose" um 18.00 Uhr verschiebt sich wie folgt:
12.12.2025 Halbe Wahrheiten
19.12.2025 In den Sternen
02.01.2026 Ein schlimmer Fehler
Woche 51/25
Mo., 15.12.
22.15 Montagskino im ZDF
Der Gesang der Flusskrebse
Bitte Korrektur bei Rolle/Darsteller beachten:
Tate Walker Taylor John Smith
Bitte streichen: John Taylor
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6156080
Woche 49/25
Fr., 5.12.
Bitte geänderten Programmablauf beachten:
15.45 sportstudio live
Biathlon-Weltcup
7,5 km Sprint Frauen
17.25 Biathlon Nation (VPS 17.30)
Ein Team. Eine Mission.
17.55 sportstudio live (fub/HD/UT)
FIFA WM 2026
Gruppenauslosung
Übertragung aus Washington
Kommentator: Oliver Schmidt
Moderation: Katrin Müller-Hohenstein
19.35 heute (VPS 19.00)
19.55 Wetter (VPS 19.20)
20.00 sportstudio live (fub/HD/UT)
FIFA WM 2026
Gruppenauslosung
Moderation: Katrin Müller-Hohenstein
Experte: Hanno Balitsch
(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)
Die Serie "SOKO Wien" um 18.00 Uhr verschiebt sich wie folgt:
12.12.2025 Eine Nacht in Zwentendorf
19.12.2025 Blaulichtmilieu
02.01.2026 Der letzte Tanz
Die Serie "Bettys Diagnose" um 18.00 Uhr verschiebt sich wie folgt:
12.12.2025 Halbe Wahrheiten
19.12.2025 In den Sternen
02.01.2026 Ein schlimmer Fehler
Woche 51/25
Mo., 15.12.
22.15 Montagskino im ZDF
Der Gesang der Flusskrebse
Bitte Korrektur bei Rolle/Darsteller beachten:
Tate Walker Taylor John Smith
Bitte streichen: John Taylor
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6156080
© 2025 news aktuell