Die Aktie des US-Raumfahrtunternehmens Rocket Lab zeigt eine sehr positive Reaktion auf die Zahlen zum dritten Quartal und steigt vorbörslich um +10% auf über 57 US$. Sind die Zahlen wirklich so gut und was ist für die Aktie jetzt noch möglich? Umsatz und EPS über den Erwartungen Wie der Konzern mitteilte, sind die Erlöse in den drei Monaten bis September im Jahresvergleich um fast 48% auf 155,08 Millionen US$ gestiegen. Analysten hatten im Vorfeld ...

