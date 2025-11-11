München (ots) -Die Gäste:Roderich Kiesewetter (CDU, Bundestagsabgeordneter)Ralf Stegner (SPD, Bundestagsabgeordneter)Dieter Nuhr (Kabarettist)Amelie Fried (Autorin)Gabor Steingart (The Pioneer)Anja Maier (Focus)Unterstützung für die Ukraine und WehrpflichtdebatteDarüber diskutieren die beiden Außenpolitiker Roderich Kiesewetter (CDU) und Ralf Stegner (SPD).Sein Blick auf die deutsche Politik und die Meinungsfreiheit in den USAIm Studio: der Kabarettist Dieter Nuhr.Es kommentieren: die Autorin und Journalistin Amelie Fried, der Herausgeber von "The Pioneer Briefing", Gabor Steingart, und die Chefreporterin Politik beim "Focus", Anja Maier."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos unter: www.ard-foto.dePressekontakt:Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6156118

