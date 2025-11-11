© Foto: Dall-E

Der Kryptomarkt stabilisiert sich nach turbulenten Wochen, während Anleger auf eine mögliche Jahresendrallye und neue institutionelle Zuflüsse hoffen.Der Kryptomarkt zeigt sich am Dienstag weitgehend stabil, nachdem sich die zuletzt hohe Volatilität bereits zum Wochenbeginn spürbar beruhigt hat. Bitcoin (BTC) notiert aktuell bei 105.300 US-Dollar und liegt damit 0,5 Prozent im Minus. Ethereum (ETH) verliert leicht um 0,3 Prozent auf 3.580 US-Dollar, während XRP mit einem Minus von 3 Prozent auf 2,56 US-Dollar zu den schwächsten Performern unter den großen Kryptowährungen zählt. Die Gesamtmarktkapitalisierung beläuft sich laut Daten von CoinMarketCap auf 3,55 Billionen US-Dollar, was einem …