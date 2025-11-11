Selbstständige und kleine Unternehmen in Deutschland sind überwiegend nicht ausreichend versichert. Bei sieben von zehn sind signifikante Absicherungslücken zu erkennen. Oft fehlen Kernpolicen wie Berufs- und Betriebshaftpflicht. Das zeigt der erste Hiscox Global Protection Gap Report. Selbstständige und kleine Unternehmen in Deutschland bilden das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Sie stellen nicht nur 99% aller Unternehmen, sie schaffen auch den Großteil aller Arbeitsplätze hierzulande. Trotzdem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact