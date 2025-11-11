EQS-Ad-hoc: PATRIZIA SE / Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung

PATRIZIA SE: PATRIZIA erhöht Prognose für EBITDA und EBITDA Marge und konkretisiert Prognose für Assets under Management (AUM) für das Geschäftsjahr 2025



11.11.2025 / 14:31 CET/CEST

Auf Basis der finanziellen Entwicklungen in den ersten neun Monaten 2025 konkretisiert die PATRIZIA SE die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 wie folgt:



Das EBITDA wird aufgrund der anhaltenden Kostendisziplin und der positiven finanziellen Entwicklungen in den ersten neun Monaten 2025 nunmehr in einer Bandbreite zwischen 50,0 - 65,0 Mio. EUR (bisher: 40,0 - 60,0 Mio. EUR) erwartet. Dementsprechend wird die EBITDA Marge nunmehr in einer Bandbreite von 19,0 - 24,0% erwartet (bisher: 15,2 - 20,8%).

Die AUM-Prognose wird aufgrund des geringer als erwartet eingeworbenen Eigenkapitals und geringeren Investmentaktivitäten für Kunden sowie Währungseffekten auf eine Bandbreite zwischen 56,0 - 60,0 Mrd. EUR (bisher: 58,0 - 62,0 Mrd. EUR) konkretisiert.



In den ersten neun Monaten 2025 verzeichnete das EBITDA einen Anstieg auf 44,6 Mio. EUR (9M 20241: 6,7 Mio. EUR), während die EBITDA Marge auf 22,1% (9M 20241: 3,5%, +18,6 Prozentpunkte) stieg. Dies ist vor allem auf eine strikte Kostendisziplin und ein verbessertes Co-Investment Ergebnis zurückzuführen. Die AUM verzeichneten zum 30. September 2025 ein Wachstum auf 56,3 Mrd. EUR gegenüber dem Vorquartal (30.06.2025: 55,9 Mrd. EUR), lagen jedoch leicht unter dem Wert zum Jahresende 2024 (31. Dezember 2024: 56,4 Mrd. EUR).



Kontakt:

Dr. Janina Rochell

Director Investor Relations

Phone:+49 69 643505-1229

Mobile: +49 151 64085881

investor.relations@patrizia.ag



