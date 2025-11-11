Schweinefleisch, Gurken, Zwiebeln und jede Menge Barbecue-Soße - der McRib hat für viele McDonald's-Fans Kultstatus. Während er hierzulande durchgehend im Sortiment des Fast-Food-Riesen ist, gibt es ihn in den USA nur wenige Wochen im Jahr. Ab dem heutigen Dienstag ist es wieder so weit - und das lässt auch Bitcoin-Fans das Wasser im Mund zusammenlaufen.Der Grund: In den vergangenen Jahren fiel die Rückkehr des beliebten Sandwichs in den US-Filialen oft mit Kursansteigen beim Bitcoin zusammen - ...

