Marne (ots) -Der Küchenchef im Vielanker Brauhaus bedient die Gästeerwartungen an ehrlich bodenständige Kost und startet außerdem kreative Ausflüge - etwa mit etwas anderen Matjes-Genüssen.Thomas Winter hat das gemacht, was gute Chefköche auszeichnet: Er hat sich von seinem eigenen Gaumen überzeugen lassen. Denn obwohl der 37-Jährige als Küchenchef in Hamburg Karriere gemacht hat, stand Hering bislang nicht auf seiner Speisekarte im Vielanker Brauhaus. Das hat sich nun geändert, dank einer Verkostung: "Zum Matjes sind wir gekommen, weil ich ihn probiert habe: So etwas hatte ich vorher noch nie gegessen und das, obwohl ich vor Jahrzehnten in einem Fischhaus gelernt habe."Qualität, Geschmack und Textur der Matjesfilets haben Winter überzeugt. So nahm er mit seinem Team teil an der Friesenkrone-Kampagne 'Matjes around the world', und den Brauhaus-Gästen gefiel das Fisch-Angebot: "Das Produkt ist unschlagbar und flexibel einsetzbar. Wir sind gestartet mit Birne-Bohne-Matjes, die Rezeptur kam super an." Die Resonanz sei so überzeugend gewesen, dass Friesenkrone Matjes nun auch auf der regulären Speisekarte zu finden ist.Regional, nachhaltig und naturnahAm westlichen Rand des Biosphärenreservats Flusslandschaft Elbe-Mecklenburg-Vorpommern gelegen, umfasst die heutige Vielanker Privatbrauerei mit historischen Wurzeln. Rund 120 Plätze innen, 200 Plätze im Biergarten sowie ein Festsaal für maximal 200 Gäste und ein Gewölbekeller für Sonderveranstaltungen. "In der Sommersaison kommen wir auf 250 bis 300 Essen täglich, je nach Wetterlage und Wochentag."Ein neuer Star auf der SpeisekarteKlassiker auf der Vielanker-Speisekarte sind Schnitzel und Steaks in allen möglichen Variationen. "Schon recht fleischlastig, aber natürlich haben wir auch ein Angebot für Vegetarier", so der Küchenchef. "Und aus dem Matjesfilet machen wir unterschiedliche Varianten, damit die Gäste neugierig bleiben." Der Klassiker mit Bratkartoffeln und Bohnen ist mittlerweile ein Selbstläufer und laut Winter von der Speisekarte gar nicht mehr wegzudenken. Informationen finden sich auch auf Facebook, Instagram und www.friesenkrone.dePressekontakt:Marion Raschka, 07275 5047, Marion.Raschka@t-online.deOriginal-Content von: Friesenkrone Feinkost Heinrich Schwarz & Sohn GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76828/6156164