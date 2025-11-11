Apples bislang dünnstes iPhone verkauft sich angeblich schlecht. Insider behaupten nun, dass das Unternehmen die Produktion heruntergefahren habe und ein zweites Modell so bald nicht anbieten will. Wie der Newsdienst The Information berichtet, soll das ursprünglich für Herbst 2026 erwartete iPhone Air 2 zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen. Die Information stammt von drei am Projekt beteiligten Personen. Wie lange sich die Markteinführung verzögern ...

