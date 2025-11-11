LiveWire zeigte auf der EICMA in Mailand neue E-Motorräder wie die S4 Honcho sowie die S2 Alpinista Corsa, die innerhalb von 10 Minuten von 20 auf 80 Prozent lädt. 2026 soll ein gemeinsam mit Kymco entwickelter Maxi-Scooter kommen. Die auf E-Motorräder spezialisierte Harley-Davidson-Tochter LiveWire hat auf der EICMA in Mailand eine ganze Reihe an Modellneuheiten vorgestellt. Das US-Unternehmen nutzte die wichtigste Motorradmesse der Welt für die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
