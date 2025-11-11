EQS-News: Vedere Holdings PLC / Schlagwort(e): Börsengang

Vedere Holdings plc an der Düsseldorfer Börse notiert London, 11. November 2025 Vedere Holdings plc ("Vedere"), ein 2024 gegründetes Investmentunternehmen im Bereich Bildung und Gesundheitswesen, freut sich bekannt zu geben, dass es nun offiziell an der Düsseldorfer Börse notiert ist. Diese Notierung ist ein wichtiger Meilenstein in der Mission von Vedere, innovative Unternehmen im Bildungs- und Gesundheitswesen zu erwerben und zu skalieren und gleichzeitig nachhaltige Renditen für die Aktionäre zu erzielen. Vedere hat seinen Hauptsitz in Großbritannien und konzentriert sich auf den Erwerb etablierter Unternehmen aus den Bereichen Bildung, Gesundheit und Sozialwesen. Dank einer wachsenden Zahl von Unternehmen, die aktiv nach strategischen Partnerschaften suchen, ist Vedere gut positioniert, um seine Akquisitionsstrategie zu beschleunigen, seine Marktpräsenz auszubauen und seinen Aktionären einen bedeutenden langfristigen Wert zu bieten. Victoria Sylvester, CEO von Vedere Holdings plc, sagte: "Die Notierung an der Düsseldorfer Börse ist ein stolzer Moment für Vedere. Sie stärkt unsere Wachstumsplattform, verschafft Investoren in ganz Europa Zugang zu diesen boomenden Branchen und ermöglicht es uns, unsere Mission, einflussreiche Unternehmen im Bildungs- und Gesundheitswesen aufzubauen, zu beschleunigen. Dies ist nur der Anfang einer spannenden Reise, und wir freuen uns darauf, unseren Aktionären langfristigen Wert zu liefern." Über Vedere Holdings plc Vedere Holdings plc wurde 2024 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, Unternehmen im Bildungs- und Gesundheitswesen zu gründen und zu erwerben, die mit seinem Kerngeschäft im Einklang stehen. www.vederegroup.com Ansprechpartner für IR- und Medienanfragen: pr@financialmedia.group Franziska Grobler Financial Media Group



