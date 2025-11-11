© Foto: Nebius Group NVNebius schließt einen milliardenschweren Vertrag mit Meta, meldet Rekordwachstum - doch steigende Kosten und Verluste lassen Anleger zögern.Der niederländische KI-Cloud-Anbieter Nebius hat einen Vertrag im Wert von rund 3 Milliarden US-Dollar mit Meta Platforms geschlossen. Über einen Zeitraum von fünf Jahren soll Nebius dem Facebook-Mutterkonzern Hochleistungsinfrastruktur für künstliche Intelligenz bereitstellen. "Heute freuen wir uns, unseren zweiten großen KI-Infrastrukturvertrag bekanntzugeben - diesmal mit Meta", erklärte Gründer und CEO Arkady Volozh in einem Brief an die Aktionäre. Bereits im September hatte Nebius ein ähnliches Geschäft mit Microsoft im Umfang von 17,4 Milliarden …Den vollständigen Artikel lesen ...
