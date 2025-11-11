Nebius schließt einen milliardenschweren Vertrag mit Meta, meldet Rekordwachstum - doch steigende Kosten und Verluste lassen Anleger zögern.Der niederländische KI-Cloud-Anbieter Nebius hat einen Vertrag im Wert von rund 3 Milliarden US-Dollar mit Meta Platforms geschlossen. Über einen Zeitraum von fünf Jahren soll Nebius dem Facebook-Mutterkonzern Hochleistungsinfrastruktur für künstliche Intelligenz bereitstellen. "Heute freuen wir uns, unseren zweiten großen KI-Infrastrukturvertrag bekanntzugeben - diesmal mit Meta", erklärte Gründer und CEO Arkady Volozh in einem Brief an die Aktionäre. Bereits im September hatte Nebius ein ähnliches Geschäft mit Microsoft im Umfang von 17,4 Milliarden …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.