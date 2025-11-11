Anzeige
Nuklear-Deal startet: 80-Mrd.-Dollar-Atomoffensive der USA
WKN: 840221 | ISIN: DE0008402215
Hannover Rück Aktie mit neuer Gewinnprognose - Aktie kaufen oder abwarten?

Die Hannover Rück Aktie steht erneut im Fokus der Anleger. Trotz der schweren Waldbrände in Kalifornien zeigt sich der Rückversicherer stark und hebt seine Gewinnprognose für 2025 und 2026 an. Mit einem konservativen Geschäftsmodell und solider Risikosteuerung bleibt die Aktie ein Stabilitätsanker im DAX. Doch lohnt es sich, jetzt die Aktie zu kaufen?

