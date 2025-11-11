Bad Soden, Deutschland; Hanoi, Vietnam (ots) -Unterzeichnungszeremonie des Joint-Venture-Vertrags zur Gründung eines Industriegasproduktionsunternehmens in Cái Mép zwischen Petrovietnam Chemical and Services Corporation und Messer SE & Co. KGaAPetrovietnam Chemical and Services Corporation (PVChem), ein Mitglied der Vietnam National Industry and Energy Group (Petrovietnam), und der deutsche Industriegasespezialist Messer SE & Co. KGaA haben einen Joint-Venture-Vertrag zur Gründung der Cái Mép Industrial Gases Co. Ltd. unterzeichnet. Das Joint Venture wird in die Entwicklung einer Industriegasproduktionsanlage im Cái Mép Industrial Park, Cái Mép Ward, Ho-Chi-Minh-Stadt, mit einer Kapazität von 200.000 Tonnen pro Jahr und einer Gesamtinvestition von rund 35 Millionen US-Dollar investieren. Der Baubeginn ist für Ende 2026 vorgesehen, die kommerzielle Inbetriebnahme für Ende 2028.Die Anlage in Cái Mép wurde im Einklang mit Modellen zur grünen und kreislaufwirtschaftlichen Wirtschaft konzipiert und nutzt die Kälteenergie aus dem Speichersystem für flüssiges Erdgas (LNG, Liquid Natural Gas) von PVGas zur Tiefkühlung des Gasabscheidungsprozesses. Die Anlage soll die Wertschöpfungskette von Petrovietnam für LNG, Industriegase und sauberer Energie strategisch schlißen. Sie soll die Energieeffizienz verbessern, Treibhausgas-Emissionen verringern und zur optimierten Nutzung der bestehenden Gasinfrastruktur beitragen.Das Projekt nutzt die europäische Cryogenic Air Separation (CAS)-Technologie in Kombination mit der Rückgewinnung der beim LNG-Regasifizierungsprozess entstehenden Kälteenergie. Diese Technik reduziert den Strom- und Kühlwasserverbrauch erheblich, wodurch die indirekten Treibhausgas-Emissionen gesenkt und die Gesamtumweltbilanz verbessert werden.Dies gilt nicht nur als ein wegweisendes Projekt in den Bereichen Energiewende, grüne Wirtschaft und Kreislaufwirtschaft, das die Wertschöpfungskette von Petrovietnam verbindet und von PVChem umgesetzt wird, um einen Beitrag zur nationalen Energiestrategie zu leisten, sondern auch als wegweisendes Projekt für Industriegasespezialist Messer, das sein starkes Engagement für den Übergang zu einer grünen Produktion durch die Verringerung von Treibhausgas-Emissionen und Energieeinsparungen in Bezug auf Strom und Wasser unterstreicht.Le Manh Hung, Vorsitzender von Petrovietnam, betonte: "Das Joint-Venture-Projekt von Messer und PVChem ist ein konkreter Schritt zur Umsetzung der Strategie von Petrovietnam für grüne Energie und Kreislaufwirtschaft, die mit den Zielen Vietnams zur CO2-Neutralität im Einklang steht."Bernd Eulitz, Vorstandsvorsitzender der Messer SE & Co. KGaA, erklärte: "Messer ist stolz darauf, gemeinsam mit PVChem und Petrovietnam seine weltweit erste Luftzerlegungstechnologie mit Kälteenergierückgewinnung zu realisieren - eine Innovation, die die Energieeffizienz optimiert und den europäischen Umweltstandards vollständig entspricht."Stefan Messer, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Messer SE & Co. KGaA, fügte hinzu: "Dies ist eine spannende Gelegenheit für die vietnamesische Industrie, ihre Treibhausgas-Emissionen durch den Einsatz von kohlenstoffarmen Industriegasen zu reduzieren, die für viele wirtschaftliche und medizinische Bereiche unverzichtbar sind."Truong Dai Nghia, Vorsitzender von PVChem, erklärte: "Das Joint Venture mit Messer ist ein strategischer Schritt für PVChem, um in die umweltfreundliche Fertigung zu expandieren, die internen Verbindungen innerhalb von Petrovietnam zu verbessern und nachhaltige Wertschöpfungsketten zu fördern."Über Petrovietnam2025 jährt sich die Gründung und Entwicklung von Petrovietnam zum 50. Nach einem halben Jahrhundert ist Petrovietnam derzeit die Nummer 1 unter den Wirtschaftsgruppen in Vietnam und spielt eine tragende Rolle bei der wirtschaftlichen Entwicklung und der Gewährleistung der nationalen Energiesicherheit. Mit starkem finanziellem Potenzial und einer fortschrittlichen wissenschaftlichen und technologischen Basis sowie einem Team hochqualifizierter Manager und technischer Experten verfügt Petrovietnam über ein groß angelegtes Geschäftsumfeld, darunter viele Einheiten und Mitgliedsunternehmen, die in drei Kernbereichen tätig sind und Produkte und Lösungen anbieten: Energie - Industrie - Dienstleistungen.Über PVChemPVChem, ein Mitglied von Petrovietnam, ist in den Bereichen Ölfeldchemikalien, technische Dienstleistungen, umweltfreundliche Fertigung und erneuerbare Energien tätig. Mit über 35 Jahren Entwicklung strebt PVChem an, ein regionaler Marktführer im Bereich chemischer und industrieller Dienstleistungen zu werden und eine Vorreiterrolle bei der grünen Transformation und der Entwicklung der Kreislaufwirtschaft zu übernehmen.