Uber: Robotaxis eröffnen ein Milliarden-Potenzial und runden die Plattformstrategie ab!

Uber will sich zur zentralen "Everything-App" für nahezu alle Alltagsbedürfnisse entwickeln. Parallel dazu steht die Branche vor einer massiven Disruption durch Robotaxis, die die Kosten pro Fahrt drastisch senken und laut Uber einen 1-Bio.-USD-Markt darstellen. Statt Verdrängung sieht Uber in der autonomen Technologie eine massive Markterweiterung und setzt auf eine hybride Zukunft, bei der menschliche Fahrer und autonome Flotten effizient über die etablierte Plattform gemanagt werden. Die Wachstumschance durch Robotaxis ist in der Uber-Bewertung nicht eingepreist.

Uber ist auf dem Weg zur "Everything-App"

Uber ist das bekannteste Mobilitätsdienstleistungsunternehmen auf der Welt mit 38 Mio. Fahrten pro Tag und einer Verfügbarkeit in mehr als 15.000 Städten in über 70 Ländern. Die Kernsegmente Mobilität und Lieferung wachsen zweistellig im 20 %-Bereich, unterstützt durch die Expansion in kleinere Städte und weniger dichte Märkte, die deutlich schneller skalieren als urbane Zentren. Ein wichtiger Hebel sind Plattform-Synergien. Nutzer, die sowohl "Rides" als auch "Eats" verwenden, geben ein Vielfaches mehr aus, und das Cross-Selling-Potenzial ist noch längst nicht ausgeschöpft. Schließlich verwenden nur 20 % der Kunden Mobilität und Lieferung. Ergänzend baut Uber neue Geschäftsfelder wie das Lebensmittelgeschäft, Business-Angebote oder Zwei- und Dreirad-Mobilität aus. Uber One mit 36 Mio. Kunden wird ausgeweitet, da diese Kunden dreimal mehr ausgeben. Doch das große Ziel ist es, eine sogenannte Everything-App zu etablieren. Uber soll zur zentralen Plattform für Mobilität, Lieferung und lokalen Handel werden - eine App für nahezu alle Bedürfnisse des Alltags!