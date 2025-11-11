Anzeige
Mehr »
Dienstag, 11.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Nuklear-Deal startet: 80-Mrd.-Dollar-Atomoffensive der USA
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2PHHG | ISIN: US90353T1007 | Ticker-Symbol: UT8
Tradegate
11.11.25 | 15:30
81,09 Euro
-0,34 % -0,28
Branche
Software
Aktienmarkt
S&P 500
S&P 100
1-Jahres-Chart
UBER TECHNOLOGIES INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
UBER TECHNOLOGIES INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
80,5580,6215:42
80,5480,6215:43
DZ Bank
11.11.2025 15:11 Uhr
181 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Uber: Robotaxis eröffnen ein Milliarden-Potenzial und runden die Plattformstrategie ab!

Uber: Robotaxis eröffnen ein Milliarden-Potenzial und runden die Plattformstrategie ab!


Uber will sich zur zentralen "Everything-App" für nahezu alle Alltagsbedürfnisse entwickeln. Parallel dazu steht die Branche vor einer massiven Disruption durch Robotaxis, die die Kosten pro Fahrt drastisch senken und laut Uber einen 1-Bio.-USD-Markt darstellen. Statt Verdrängung sieht Uber in der autonomen Technologie eine massive Markterweiterung und setzt auf eine hybride Zukunft, bei der menschliche Fahrer und autonome Flotten effizient über die etablierte Plattform gemanagt werden. Die Wachstumschance durch Robotaxis ist in der Uber-Bewertung nicht eingepreist.

Uber ist auf dem Weg zur "Everything-App"

Uber ist das bekannteste Mobilitätsdienstleistungsunternehmen auf der Welt mit 38 Mio. Fahrten pro Tag und einer Verfügbarkeit in mehr als 15.000 Städten in über 70 Ländern. Die Kernsegmente Mobilität und Lieferung wachsen zweistellig im 20 %-Bereich, unterstützt durch die Expansion in kleinere Städte und weniger dichte Märkte, die deutlich schneller skalieren als urbane Zentren. Ein wichtiger Hebel sind Plattform-Synergien. Nutzer, die sowohl "Rides" als auch "Eats" verwenden, geben ein Vielfaches mehr aus, und das Cross-Selling-Potenzial ist noch längst nicht ausgeschöpft. Schließlich verwenden nur 20 % der Kunden Mobilität und Lieferung. Ergänzend baut Uber neue Geschäftsfelder wie das Lebensmittelgeschäft, Business-Angebote oder Zwei- und Dreirad-Mobilität aus. Uber One mit 36 Mio. Kunden wird ausgeweitet, da diese Kunden dreimal mehr ausgeben. Doch das große Ziel ist es, eine sogenannte Everything-App zu etablieren. Uber soll zur zentralen Plattform für Mobilität, Lieferung und lokalen Handel werden - eine App für nahezu alle Bedürfnisse des Alltags!





Endlos Turbo Long 62,4416 open end: Basiswert Uber Technologies inc.

DY1T2K
Quelle: DZ BANK: Geld 11.11. 08:05:01, Brief 11.11. 08:05:01
2,74 EUR2,76 EUR -0,36%Basiswertkurs: 94,10 USD
Geld in EUR Brief in EURDiff. Vortag in %Quelle: NYSE , 01:00:00
Basispreis62,4416 USDKnock-Out-Barriere62,4416 USD
Hebel2,95xAbstand zum Basispreis in %33,64%
Abstand zum Knock-Out in %33,64%Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße0,10

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:


Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.





© 2025 DZ Bank
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.