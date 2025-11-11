Börse Live: US-Senat rettet Thanksgiving - Palantir & Nvidia bald über 200 USD?

Anzeige / Werbung
Shutdown-Deal in Sicht, DAX an Schlüsselzonen: Was das für Aktien, Indizes, Rohstoffe und Kryptos bedeutet - mit konkreten Marken, Trade-Ideen und mittel- bis langfristiger Einordnung.
Indizes: DAX im Spannungsfeld aus Shutdown-Deal und Jahresendrally
Makro-Backdrop:
Tag 41 des US-Shutdowns. Der Senat hat geliefert, das Repräsentantenhaus könnte frühestens am 12.11. abstimmen. Der Markt preist eine Einigung zunehmend ein. Positiver Ton auch wegen diskutierter Bonuszahlungen für Fluglotsen.
DAX Technik kurz- bis mittelfristig:
Konsolidationsmuster seit 9.10. mit zwei "Fakeouts" aktuell potenzielle V-Umkehr.
Intraday-Zonen: Vorbörslich wurde ein Preiskorridor unterschritten; Konsolidierungen oberhalb 23.450 Punkten positiv, antizyklische Käufe jedoch zurückhaltend. Unterstützungen: 23.940 / 23.810. Bullisches Signal bei Ausbruch über ca. 24.100-24.125.
Übergeordnet kritisch: Wochenschluss unter 23.300/23.400 würde die Chance auf eine Jahresendrally belasten. Oberhalb bleibt die "Window-Dressing"-These intakt.
Szenarien:
Kurzfristig: Test Widerstand oben, Abpraller, Teilschließung offener Gaps möglich; Asien und US-Futures leicht weicher.
Saisonal: Jahresendrally häufig erwartet, oft verzögert - kräftiger Schub eher spät im Dezember, wenn Umsätze dünn sind. Insgesamt positives Grundbias dank KI-Investitionszyklus.
EUR/USD: Seitwärts in verengendem Dreieck. Kurzfristige Unterstützung um 1,1500, Widerstand im höheren Zeitfenster deckelt. Bias leicht positiv, Break über 1,16 als Trigger. Für längere Haltedauer bieten Zertifikate Vorteile gegenüber CFDs (Overnight-Kosten).
Aktien: Spannungsreiche Einzeltitel - von KI-Stars bis Value-Rebound
Palantir (PLTR):
Debatte Carp vs. Burry: Hohe Bewertung (KGV ~200), starker US-Regierungsanteil (~41% Umsatz) und KI-Rückenwind. Kritiker stellen Nachhaltigkeit der Bewertung in Frage.
These: Trendstärke nicht unterschätzen. Mittel- bis langfristig Potenzial bei Ausweitung in Nicht-US-Regierungen und Enterprise. Strategiebeispiel aus dem Stream: Seitwärts-Bias via Discount-Optionsschein mit definierter Laufzeit; Renditechance auch ohne neue Rally.
Nvidia (NVDA):
Headwinds: Exportbeschränkungen Richtung China (~13% Umsatz). Gegenwind relativiert durch massiven Rechenzentrumszyklus (2025/26).
Chart: Wochenkerze Bearish Engulfing; kritische Marke um 178 USD. Nach +135% seit April wäre eine 20-30% Korrektur technisch verkraftbar. Präferenz im Stream: vorsichtig, ggf. strukturiert über Discounter statt aggressiver Longs.
UnitedHealth (UNH):
Story: Politische Unsicherheit um Gesundheitsprogramme vs. starke Fundamentaldaten. Kursdruck eher durch Rebalancings als durch Kennzahlen. Chance auf Rebound nach deutlicher Abwärtsstrecke; Beispielidee mit Discount-Zertifikat, Cap nahe am Kurs für hohe Max-Rendite - mit aktiver Risikosteuerung.
Ionos / United Internet:
Ionos: Solide Zahlen, Fokussierung auf Kern (Cloud/Webhosting), Verkauf margenschwächerer Ad-Segmente (ETAC). CFO-Wechsel sorgt kurzfristig für Volatilität; fundamental steigende Margen (Segment 31-35%) unterstützen bullischen Mid-Term-Case. Im Stream: antizyklischer Einstieg via Hebelprodukt, Puffer bis ~27 EUR, Stop diszipliniert.
United Internet: Pullback nach Gap, mittelfristig positiv; Zielkorridor 29-31 EUR im Szenario einer Normalisierung.
Zalando:
Kontext: Neues Jahrestief trotz bestätigter Gewinnziele (EBITDA 450-500 Mio.) und ARP (100 Mio. bis Jahresende). About-You-Integration stützt Umsatz. Antizyklischer, klein gewichteter Einstieg; Hebel moderat. Chance-Risiko aktiv überwacht; Potenzial bei 30-33 EUR laut Analysten-Referenz.
Befesa/Bilfinger
Strukturthese: Industrielle Transformations-Dienstleister profitieren von Wasserstoff-Infrastruktur und Umrüstung großer Anlagen. Kooperationen (z.B. mit Linde) und Pipeline-Projekte in Europa stützen den Mehrjahrestrend. Taktik: mittlerer Hebel (≈5), KO weit entfernt, Positionsgröße statt Hebel als Haupt-Risikoregler.
Deutsche Wohnen / Vonovia:
Sektor: Tal der Tränen wahrscheinlich durchschritten. Mietwachstum (+4,1% YoY) fängt Bewertungsabschläge durch höhere Zinsen ab. Gamechanger wären fallende EZB-Zinsen; bis dahin stockt Momentum.
Deutsche Wohnen: Sondereffekte aus Neu-Bewertungen, Mieten robust.
Vonovia: Kaufzonen 23,50-25,00 EUR auf Wochenbasis; mittel-/langfristige Ziele 35-39 EUR bei Zinsfantasie und stabilen Mieten.
Rohstoffe: Fokus auf Strukturthemen statt Taktik
Kein breiter Rohstoff-Block im Stream; thematisch relevant sind Energie/Wasserstoff als Industrie-Enabler (siehe Bilfinger). Taktisch bleibt der Rohstoffkomplex an Zinsen, USD-Verlauf und China-Impulse gekoppelt.
Kryptos: Bitcoin erholt, aber noch kein Freifahrtschein
Marktlage: Stabilisierung nach Rücksetzer; kurzfristiger Dämpfer trotz Erholung am Montag. Über 110k (im Stream genannte Levels; Zahlenwerte entsprechen sinngemäß den dort diskutierten Chartmarken) wären nachhaltige Kaufsignale, unter 100k bleibt die Basis fragil.
Regulierung: EU-Diskussion um Transaktions-IDs ab 2027 als mittelfristiger Unsicherheitsfaktor - aktuell kein Trigger.
Strategie: Kleine Anfangsposition bei Angst, konservativer Hebel (~2,3) über Turbo/ Hebelzertifikat, um nach oben nicht gedeckelt zu sein. Zukäufe erst bei bestätigter Stabilisierung; kein pauschales "Buy-the-dip".
Vorschau: Infineon vor Zahlen
Erwartung: EPS ~0,43 EUR vs. -0,16 EUR im Vorjahr; strukturell profitieren energieeffiziente Chips von KI-Infrastruktur, doch Standortfaktoren und ausbleibender KI-Hype-Carry bremsten 2024.
Chart: Mehrmonatige Seitwärtsphase, Deckel um 38 EUR. Vor Zahlen keine Not zum Vorgriff; erste Positionierung sinnvoller bei bestätigter Trendaufnahme.
DAX
Indizes: Disziplin auf Schlüsselzonen; Jahresendrally bleibt möglich, aber oft "late cycle".
Aktien: Selektiv agieren - KI-Gewinner nicht blind jagen, Sondersituationen (Ionos) und Value/Rebound-Cases (UNH, Vonovia) strikt mit Risikomanagement spielen.
Kryptos: Positionsgrößen klein halten, Signale abwarten.
FX: EUR/USD Breaks handeln, nicht antizipieren.
Wer tiefer einsteigen will, findet alle Marken, Setups und Begründungen im vollständigen Video - mit Intraday-Einordnungen und Ordertaktik aus dem Handelsraum.
Enthaltene Werte: DE0008469008,US69608A1088,BTC~USD
