BITCOIN und ALTCOINS: Was einem der Verstand sagtNach zwei schwachen Wochen zeigt sich am Kryptomarkt wieder ein Hoffnungsschimmer. Bitcoin hat sich nach dem Rücksetzer unter die Marke von 100.000 Dollar zurückgekämpft - doch die Nervosität bleibt groß. "Wir befinden uns in einer entscheidenden Phase", sagt Oliver Michel, Vorstand der tokentus investment AG. "Die Frage ist: Ist das schon die Wende oder nur ein letztes Aufbäumen vor einer angeschlagenen US-Konjunktur?"Die makroökonomische Lage sorgt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär