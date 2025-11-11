Exton, PA / ACCESS Newswire / 11. November 2025 / Resin Solutions, Exton, PA, ein Portfoliounternehmen von Pacific Avenue Capital Partners, kündigte eine mehrphasige Initiative zur Erweiterung der Produktionskapazität für seine Produktlinie Poly bd aus hydroxylterminiertem Polybutadien ("HTPB") an.

Resin Solutions hat mit der ersten Expansionsphase begonnen, die Maßnahmen zur Beseitigung von Engpässen und umfangreiche Investitionen in die Werke des Unternehmens in Channelview (Texas) und Ravenna (Italien) umfasst, um die bestehenden Kapazitäten zu erweitern und den erwarteten zusätzlichen Bedarf für wichtige nationale Sicherheitsprogramme der USA zu decken. Darüber hinaus hat das Board von Resin Solutions mit einer Voruntersuchung und Machbarkeitsstudie begonnen, um eine zusätzliche Kapazitätserweiterung in den USA und Europa zu prüfen. Das Board von Resin Solutions hat mit Unterstützung von Pacific Avenue Capital Partners eine Investition von bis zu 100 Millionen $ genehmigt, um sicherzustellen, dass Resin Solutions weiterhin in der Lage ist, die wachsende Kundennachfrage nach HTPB in seinen Endmärkten Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Industrie zu bedienen.

Parallel dazu macht Resin Solutions weiterhin bedeutende Fortschritte bei der Entwicklung der nächsten Generation von Bindemitteltechnologien für die Luft- und Raumfahrt, darunter energetisches und metallisiertes HTPB, und festigt damit seine Rolle als technologischer Marktführer im Bereich Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsmaterialien.

"Wir wissen, wie wichtig Poly bd für unsere Kunden ist", sagte Joan Braca, CEO von Resin Solutions. "Diese Investitionen spiegeln unser Engagement wider, die Bedürfnisse unserer Kunden mit erstklassiger Zuverlässigkeit, Qualität und Serviceleistung zu erfüllen."

Chris Sznewajs, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von Pacific Avenue Capital Partners, fügte hinzu: "Als führender Zulieferer der Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie investiert Resin Solutions weiterhin vorausschauend, um sicherzustellen, dass wir die Bedürfnisse unserer Kunden erfüllen. Darüber hinaus hat das Board zusätzliche Investitionen genehmigt, um sicherzustellen, dass wir die nächste Generation von Bindemitteln für unsere wichtigen Programme und Kunden innovativ weiterentwickeln können.

Das Poly bd-Geschäft von Resin Solutions ist aufgrund seiner langjährigen Erfahrung und seiner bewährten Produktionskapazitäten in den Werken in Channelview, Texas, und Ravenna, Italien, einzigartig positioniert, um den HTPB-Markt zu bedienen. Resin Solutions betreibt außerdem ein erstklassiges Forschungs- und Entwicklungszentrum in seinem Hauptsitz in Exton, Pennsylvania, das sich auf die technische Entwicklung seiner Produktlinien für zukünftige Anforderungen konzentriert.

Über Resin Solutions

Resin Solutions mit Hauptsitz in Exton, Pennsylvania, ist ein branchenführender Anbieter von funktionellen Additiven. Das Unternehmen bedient mit seinen Produktlinien Poly bd und Dymalink eine breite Palette von Kunden in verschiedenen Endmärkten, darunter Kleb- und Dichtstoffe, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Elektronik und Industrie.

Über Pacific Avenue Capital Partners

Pacific Avenue Capital Partners ist eine in Los Angeles ansässige Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Unternehmensverkäufe und andere komplexe Situationen im Mittelstand spezialisiert hat. Pacific Avenue verfügt über umfangreiche Erfahrung bei Fusionen und Übernahmen und Operationen, die es dem Unternehmen ermöglichen, komplexe Transaktionen zu bewältigen und durch betriebliche Verbesserungen, Kapitalinvestitionen und beschleunigtes Wachstum einen Mehrwert zu erzielen. Die Mitglieder des Pacific Avenue-Teams haben im Laufe ihrer gemeinsamen Karriere mehr als 120 Transaktionen abgeschlossen, darunter über 50 Unternehmensverkäufe in einer Vielzahl von Branchen. Pacific Avenue arbeitet mit starken Managementteams zusammen, um dauerhafte und strategische Veränderungen voranzutreiben und Unternehmen dabei zu unterstützen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Weitere Informationen finden Sie unter www.pacificavenuecapital.com.

Kontakt:

Joan Corrado

Resin Solutions, LLC

joan.corrado@resinsolutions.com

Quelle: Resin Solutions, LLC

