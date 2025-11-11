Berlin (ots) -Idefix, der treue und mutige Gefährte von Obelix, feiert schon das gesamte Jahr 60. Jubiläum! Als Finale dieses runden Geburtstags kündigen Story House Egmont und Deutschlands bekanntester Hundeprofi und Tierschützer Martin Rütter eine Kooperation an, die den Fokus auf den Tierschutz legt.Story House Egmont, langjähriger Herausgeber der Asterix-Comics im deutschsprachigen Raum, unterstreicht sein soziales Engagement mit einer Spende von 10.000 Euro an Martin Rütters Tierschutzverein "Adoptieren statt Produzieren e.V.". Diese Spende soll dazu beitragen, das wichtige Anliegen der Organisation, Tiere in Not zu unterstützen und auf die Probleme der Massenzucht und illegalen Welpenhandel aufmerksam zu machen, weiter voranzutreiben."Wir freuen uns riesig, Idefix' 60. Jubiläum auf eine so herzensgute Weise zu feiern. Idefix, der kleine Straßenhund aus Lutetia, der vor 60 Jahren von Obelix adoptiert wurde, ist der beste Beweis, wie sehr es sich lohnt, einem Hund mit Vorgeschichte ein Zuhause zu schenken. Idefix' einzigartige Reise vom streunenden Welpen zum weltberühmten, umweltfreundlichen Hund zeigt, welch unschätzbaren Wert eine zweite Chance und ein liebevolles Zuhause haben. Wir können uns keine bessere Partnerschaft als die mit Martin Rütter vorstellen, um gemeinsam ein starkes Zeichen für den Tierschutz zu setzen! Denn wer einem Vierbeiner ein Zuhause gibt, wird vielleicht nicht immer mit einem Wildschwein belohnt, dafür aber mit einer Freundschaft fürs Leben.", sagt Wolf Stegmaier, Publishing Director Books von Story House Egmont.Martin Rütter, der sich seit Jahren intensiv für das Wohl von Tieren einsetzt und über Probleme aufklärt, zeigt sich begeistert: "Die Zusammenarbeit zwischen unserem Verein "Adoptieren statt Produzieren e.V." und Asterix & Obelix ist für mich ja wirklich etwas ganz Besonderes. Und vor allem auch Emotionales. Als Vater von fünf Kindern begleiten uns die Abenteuer der beiden schon seit vielen, vielen Jahren. Daher ist es eine besondere Ehre, dass es nun zu dieser Kooperation gekommen ist. Zudem hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm, dass Idefix quasi aus dem Tierschutz kommt und bereits Obelix unser Motto "Adoptieren statt Produzieren" verkörpert hat. Was ein tolles Match! Jetzt gemeinsam Idefix' 60. Geburtstag zu feiern, ist einfach richtig schön und macht echt viel Spaß! Ein großes Dankeschön geht hier zudem auch an den Egmont Verlag, die unseren Verein darüber hinaus noch mit einer beachtlichen Spende unterstützen, damit wir auch weiterhin für die Stimme der Tiere eintreten können."Neben einer breit aufgestellten Social Media Kampagne, die gemeinsam mit dem "Adoptieren statt Produzieren"-Team entwickelt wurde, gibt es als besonderes Dankeschön und Anreiz für das Engagement im offiziellen Martin Rütter Shop unter https://shop.martinruetter.com/ eine exklusive Aktion: Beim Kauf eines Produkts der "Adoptieren statt Produzieren"-Kollektion oder dem Erwerb des brandneuen Asterix-Albums "Asterix in Lusitanien" erhalten Kund:innen gratis ein einzigartiges Tierschutzposter mit Obelix und Idefix dazu. Dieses Sammlerstück soll nicht nur Fans begeistern, sondern auch die Botschaft des Tierschutzes auf liebevolle Weise verbreiten.Pressekontakt:Till ReischlPR Egmont Verlagsgesellschaften Comics und MangaRitterstraße 2610969 BerlinPhone: 0171 4964227E-Mail: t.reischl@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8146/6156258