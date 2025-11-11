Nach dem enttäuschenden Start von Llama 4 will Meta jetzt mit einem neuen Sprachsystem im KI-Rennen aufholen. Die automatische multilinguale Modellfamilie deckt mehr Sprachen ab als alle Modelle zuvor. Meta hat ein neues ASR, also ein mehrsprachiges automatisches Erkennungssystem, vorgestellt. Es soll mehr als 1.600 Sprachen unterstützen und stellt Whisper von OpenAI, das lediglich 99 Sprachen abdeckt, damit deutlich in den Schatten. Wie Venturebeat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
