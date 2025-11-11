Der kroatische Postbetreiber Hrvatska Posta hat die ersten 70 von 255 neuen Elektro-Mopeds des Typs Askoll ES PRO eingeflottet. Die restlichen E-Mopeds sollen bis Ende November folgen. Sie werden für Lieferungen in den Gebieten Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Zadar und Bjelovar eingesetzt. Der Auftrag über die 255 neuen Elektro-Mopeds hat nach Angaben des Postdiensts einen Wert von 1,65 Millionen Euro. Konkret sind die Fahrzeuge über vier Jahre geleast. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
