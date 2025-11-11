Chargecloud hat mit dem niederländischen Unternehmen Payter einen neuen Partner für seinen Marketplace gewinnen können. Gemeinsam bieten sie Ladeinfrastruktur-Betreibern ab sofort europaweit eine direkt integrierbare Lösung zur Umsetzung einer AFIR-konformen Kreditkartenzahlung an. Bei der Lösung wird ein Bezahl-Terminal aus der Payter-Apollo-Serie über eine Cloud-to-Cloud-Anbindung mit dem Software-Ökosystem von Chargecloud verknüpft. Durch die ...

