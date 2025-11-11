Anzeige
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 12. November (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 12. November (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 07:00 DE/Brenntag SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK) 
*** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 9 Monate (11:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Ergebnis 3Q (10:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz) 
  07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK) 
  07:00 DE/Knaus Tabbert Group, Ergebnis 3Q 
  07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q 
  07:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate 
  07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 3Q 
*** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Jahresergebnis (08:00 BI-PK; 
     09:30 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 9 Monate (11:00 PK) 
  07:30 DE/Adesso SE, Ergebnis 3Q 
  07:30 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 3Q (14:00 PK) 
  07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 9 Monate 
*** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK) 
*** 07:40 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 3Q 
  07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 3Q 
  08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 9 Monate 
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Oktober 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj 
     vorläufig: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj 
     zuvor:   +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj 
     HVPI 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj 
     vorläufig: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj 
     zuvor:   +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj 
  08:30 TW/Foxconn Technology Group, Ergebnis 3Q 
*** 11:30 FR/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei Konferenz von BNP Paribas 
  11:30 DE/Auktion 2,50%-iger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2046 
     im Volumen von 1,0 Mrd EUR; 
     Auktion 2,90%-iger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2056 
     im Volumen von 1,5 Mrd EUR 
*** 14:30 DE/Konjunkturprognose des Sachverständigenrat zur Begutachtung der 
     gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 2025/26 
*** 17:30 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, Rede bei Atlanta Economics Club luncheon 
*** 18:30 US/Fed-Gouverneur Miran, Fireside Chat in University of 
     Cambridge Judge Business School 
*** 22:00 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 1Q 
***   - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt 
***   - BE/Treffen der Eurogruppe 
***   - US/Chevron Corp, Investorentag 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2025 09:16 ET (14:16 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

