Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und weitere Unionspolitiker wollen die Subventionen für klimafreundliche Heizungen streichen. Damit richten sie vor allem Chaos an, das niemandem hilft. Ein Kommentar. Trotz jahrzehntelanger Klimadiplomatie sind die Treibhausgasemissionen nicht nur nicht gesunken - sie steigen schneller denn je. Noch nie seit Beginn der Messungen im Jahr 1957 hat es einen so drastischen Anstieg der CO2-Konzentration gegeben ...

