Die Finanz-und Börsenwelt hatte sich in diesem Jahr bereits vor Warren Buffett verneigt, als er seinen Abschied als CEO von Berkshire Hathaway verkündete. Hier seine letzten Grüße als Chef."Da Thanksgiving näher rückt, bin ich dankbar und überrascht über mein Glück, mit 95 Jahren noch am Leben zu sein", schreibt der 95-Jährige an seine Aktionäre. Zu diesem Feiertag möchte er der Welt und vor allen Dingen seinen Aktionären treu bleiben, mit fortan einer jährlichen Mitteilung des Altmeisters. Das Orakel von Ohama erzählt viel aus seiner Kindheit und Jugend, und das so lebendig, als wäre es erst gestern gewesen: Vor dem Leser tut sich das Omaha der 1930er auf, der kleine Warren hat …