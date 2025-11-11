Im dritten Quartal 2025 lässt sich eine spürbare Belebung am am Investmentmarkt für Logistikimmobilien verzeichnen. Am Vermietungsmarkt zeigt insbesondere die steigende Nachfrage aus dem E-Commerce- und dem Pharmabereich Wirkung. LIP Invest, Anbieter von Immobilien-Spezialfonds in der Asset-Klasse Logistikimmobilien Deutschland, hat eine neue Marktanalyse für das dritte Quartal 2025 vorgelegt. Trotz des herausfordernden Marktumfelds haben sowohl der Logistikinvestmentmarkt im dritten Quartal an ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.