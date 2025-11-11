Mit einem Plus von gut zwei Prozent zählt die Aktie von Vonovia am Dienstag zu den größten Gewinnern im DAX. Der Auftrieb kommt nicht von ungefähr: Die jüngsten Zahlen der Tochtergesellschaft Deutsche Wohnen sowie starke Ergebnisse des Konkurrenten TAG Immobilien sorgen für frischen Optimismus in der gesamten Branche.Die Deutsche Wohnen hat in den ersten neun Monaten des Jahres spürbar mehr verdient - vor allem dank steigender Mieten und eines starken Development-Geschäfts. Das um Sondereffekte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
