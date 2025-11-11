EQS-Ad-hoc: Knaus Tabbert AG / Schlagwort(e): Prognose/Marktbericht

Knaus Tabbert AG: Vorstand der Knaus Tabbert AG passt Produktionsplan 2025 an und veröffentlicht Quartalszahlen



11.11.2025 / 16:33 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Vorstand der Knaus Tabbert AG passt Produktionsplan 2025 an und veröffentlicht Quartalszahlen

Anpassung des Produktionsplans Aufgrund kurzfristig angekündigter Lieferverschiebungen eines wesentlichen Chassis-Lieferanten passt das Unternehmen seinen Produktionsplan bis Ende des Jahres 2025 an. Das beinhaltet mögliche Produktionsaussetzungen sowie -verschiebungen in das Jahr 2026. Momentan prüft der Vorstand die finanziellen Auswirkungen dieser Anpassungen auf das Ergebnis und erwartet auf Basis der aktuellen Annahmen eine Entwicklung der erwarteten bereinigten EBITDA-Marge* am unteren Ende der zuletzt kommunizierten Bandbreite. Im Geschäftsjahr 2025 wird weiterhin mit einem Umsatz von rund einer Milliarde Euro (EUR 1.000 Mio.) gerechnet. Quartalszahlen Q3 2025 In den ersten neun Monaten 2025 erzielte die Knaus Tabbert AG einen Konzernumsatz von 761,5 Mio.EUR (Vorjahr: 897,2 Mio.EUR), bedingt durch Produktionsunterbrechungen und geringere Auslieferungsmengen. Das bereinigte EBITDA* lag bei 19,8 Mio.EUR (Vorjahr: 42,9 Mio.EUR). Die bereinigte EBITDA-Marge* lag bei 2,6% und spiegelt die anhaltenden Herausforderungen im Markt wider. Fokussierung auf Wettbewerbsfähigkeit in herausforderndem Umfeld Knaus Tabbert wird die bereits begonnenen gezielten Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit fortsetzen. Im Fokus steht die Reduzierung der Bestände, eine weitere Optimierung des Produktportfolios sowie eine Anpassung der Kostenstrukturen. ------------------------------------------------------------------ Bei vorstehenden Angaben handelt es sich um nach International Financial Reporting Standards (IFRS) ermittelte Kennzahlen der Quartalsmitteilung. Die vollständige Quartalsmitteilung Q3 2025 steht ab 12. November 2025 unter www.knaustabbert.de zum Download bereit. *Eine Erläuterung der alternativen Leistungskennzahlen finden Sie im veröffentlichten Jahresabschluss 2024 auf Seite 32 abrufbar im Investor Relations-Bereich auf der Homepage des Unternehmens.



Ende der Insiderinformation



11.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News