Adyen setzt neue Maßstäbe: Der niederländische Zahlungsriese peilt ab 2026 ein jährliches Umsatzwachstum von rund 20 Prozent an und will sich damit endgültig in die Liga von PayPal und Stripe hocharbeiten. Anleger reagieren begeistert. Der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen hat seinen Investoren eine klare Perspektive für die Zeit nach 2026 gegeben. Das Unternehmen rechnet mit einem durchschnittlichen Nettoumsatzwachstum von rund 20 Prozent pro Jahr. Damit liegt die Prognose im Rahmen der Analystenerwartungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 ARIVA.de