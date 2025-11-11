Zu den wichtigsten Ergebnissen des Berichts für 2026 gehören:

Identitätsverletzungen nehmen zu und treiben die Kosten in die Höhe

Helpdesk-Hijacks entwickeln sich zu einer großen Bedrohung

Der Optimismus in Bezug auf KI ist groß, aber der Fortschritt bei passwortlosen Lösungen stagniert

Ein neuer globaler Bericht von RSA, dem führenden Anbieter von Sicherheitslösungen für Identitäten, zeigt, dass Identitätsdiebstahl in diesem Jahr zu häufigeren und kostspieligeren Datenverstößen geführt hat als im Vorjahr. Der 2026 RSA ID IQ Report enthält wichtige Erkenntnisse von mehr als 2.100 Fachleuten aus den Bereichen Cybersicherheit, Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM) und IT darüber, wie häufig Identitätsprobleme in Unternehmen auftreten, welche finanziellen Auswirkungen dies auf die Unternehmen hat, wie sie das Potenzial von KI für die Cybersicherheit einschätzen, welche Faktoren das Wachstum der passwortlosen Authentifizierung hemmen und vieles mehr. Der Bericht beschreibt auch die wichtigsten Unterschiede zwischen deutschen Unternehmen und denen in anderen Ländern.

Die Häufigkeit von Identitätsverletzungen stieg sprunghaft an, und deutsche Unternehmen waren stärker betroffen als der Rest der Welt : 69 der Unternehmen erlebten in den letzten drei Jahren eine identitätsbezogene Verletzung, was einem Anstieg von 27 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser relative Anstieg um 64 deutet entweder auf eine Zunahme erfolgreicher Identitätsangriffe, eine bessere Erkennung oder Meldung oder beides hin. In jedem Fall zeigt der Bericht, dass das Umfeld für Identitätsrisiken noch gefährlicher geworden ist. Deutsche Unternehmen melden sogar noch höhere Raten von Datenverletzungen: 75 der Befragten gaben an, in den letzten drei Jahren eine Identitätsverletzung erlebt zu haben.

"Der 2026 RSA ID IQ Report unterstreicht, dass die Identitätsprüfung in zu vielen Unternehmen zu oft versagt", sagte Greg Nelson, CEO von RSA. "Die Wahrscheinlichkeit einer Sicherheitsverletzung und die Kosten der Untätigkeit sind zu hoch, als dass Führungskräfte den Status quo tolerieren könnten. Stattdessen sollten diese neuen Erkenntnisse Unternehmen dazu veranlassen, schnell zu handeln, um ihre Sicherheit zu gewährleisten."

"Identitätsbezogene Sicherheitsverletzungen explodierten im Jahr 2026 und stiegen innerhalb nur eines Jahres von 42 auf 69 aller Unternehmen, wobei Social Engineering im Helpdesk zu einem wichtigen neuen Angriffsvektor wurde", sagte Laura Marx, Chief Marketing and Growth Officer bei RSA. "Es ist dringend erforderlich, dass Führungskräfte diese Daten nutzen, um ihre Identitätsfähigkeiten zu bewerten und Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit zu priorisieren.

"Der RSA ID IQ Report 2026 beschreibt detailliert, wie sich deutsche Unternehmen von ihren globalen Pendants unterscheiden, einschließlich der alarmierenden Zahl von Identitätsdiebstählen und der hohen Kosten, die durch diese Verstöße entstehen", sagte Sabine Davies, Regional Director EMEA Central bei RSA. "Wir empfehlen allen Sicherheitsverantwortlichen in Deutschland dringend, den Bericht zu lesen, um sich über die globalen Trends im Bereich Identitätssicherheit und die lokalen Risiken, die Deutschland von anderen Ländern unterscheiden, zu informieren."

Greg Nelson, Laura Marx und Jim Taylor, Präsident und Chief Strategy Officer von RSA, werden die wichtigsten Ergebnisse und Erkenntnisse aus dem 2026 RSA ID IQ Report während eines Live-Webinar am 13. November vorstellen.

