BYD Deutschland hat seine Führungsriege in den Bereichen Flotte und Gebrauchtwagen um zwei neue Manager erweitert: Seit 1. November fungiert Carsten Schopf als Director B2B und Marlo Miletic als Remarketing & Used Cars Manager. Nicht die erste Verstärkung im Deutschland-Geschäft. Schon Ende September stellte die BYD Automotive GmbH vier neue Führungskräfte vor, die den neuen Deutschlandchef Lars Bialkowski unterstützen sollen: Der ehemalige Stellantis-Manager ...

