Herzlich Willkommen zum "eMobility Update' von electrive! Der ADAC hat die Lademöglichkeiten an Deutschlands längsten Autobahnen getestet. Und kommt zu einem erschreckenden Ergebnis: Das Laden an insgesamt 50 untersuchten Standorten sei mehrheitlich "mangelhaft" bis "sehr mangelhaft". Allerdings wirft der Test viele Fragen auf - denn die Auswahl erfolgte rein zufällig. Der ADAC hat an den 15 längsten Autobahnen Deutschlands insgesamt 50 Lademöglichkeiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
