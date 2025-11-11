© Foto: J. David Ake/AP/dpa

Wells Fargo hat ein mögliches Kaufsignal am Markt ausgemacht und bleibt bei seiner optimistischen Einschätzung für die Aktienmärkte.Aktienstratege Ohsung Kwon nahm sich fünf gängigen Bären-Argumenten an und hält zugleich am Jahresendziel für den S&P 500 von 7.100 Punkten fest. Zwar wirkten die Liquiditätsbedingungen zu Jahresbeginn noch angespannt, doch inzwischen zeigen sich deutliche Verbesserungen: Der Secured Overnight Financing Rate (SOFR) hat sich nahezu normalisiert, das Treasury General Account befindet sich auf dem höchsten Stand seit der Pandemie, und die quantitative Straffung nähert sich ihrem Ende - all das deutet auf eine Lockerung der Liquidität in den kommenden Monaten hin. …