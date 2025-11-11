The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.11.2025
Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.11.2025
ISIN Name
LU2365457410 BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
IE000RO1O3N4 Vanguard Group [Ireland] Ltd.
IE000JQV8511 Vanguard Group [Ireland] Ltd.
IE000EKJRSZ3 Vanguard Group [Ireland] Ltd.
