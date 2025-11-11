Die Bitcoin-Treasury-Firma Strategy kauft weiter Bitcoin, aber die Probleme bleiben. Doch wie kann es mit der Holding weitergehen und welche Chancen bieten sich für Anleger? Noch mehr Käufe Die Bitcoin-Holding Strategy hat erneut mit Käufen auf sich aufmerksam gemacht. Konkret erwarb das Unternehmen unter der Leitung von Michael Saylor in der vergangenen Woche 487 Bitcoins zu einem deutlich gesunkenen Preis von 102.557 US$ je Anteil. Damit liegt ...

