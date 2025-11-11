Die XPeng-Aktie geht aktuell durch die Decke. Zum Wochenstart zog das Papier des chinesischen Tech-Konzerns bereits um mehr als +16% an, am Dienstag geht es in New York im frühen Handel um weitere +8% nach oben. Was steckt hinter der Kursrallye und wie sollten sich Anleger nun verhalten? Höchstes Kursniveau seit Juli 2022 In Hongkong sind die Aktien des chinesischen E-Autoherstellers XPeng am Dienstag um satte +18% nach oben geschossen. Es handelte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
