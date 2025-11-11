Die Corona-Pandemie hat weite Teile der Bevölkerung auf eine extreme Belastungsprobe gestellt. Viele Selbständige und Unternehmer standen wirtschaftlich vor der Existenzfrage. Der Staat sprang dabei in vielfacher Form ein, beispielsweise mit der Corona-Soforthilfe 2020. Doch wie häufig, wenn es um öffentliche Gelder geht, war die Antragstellung kompliziert und bürokratisch. Deshalb griffen viele Selbständige auf die Hilfe von Steuerberatern zurück. In der Praxis stellten dann diese anhand der ihnen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.