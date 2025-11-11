Das Raumfahrt-Unternehmen Rocket Lab hat am späten Montagabend ordentliche Quartalszahlen vorgelegt. Die Aktie zündete daraufhin heute den Nachbrenner. Mehrere Analysten heben ihre Kursziele teils deutlich an. Und Leser des Hot Stock Report (HSR) können sich über eine Kursverdopplung in nur fünf Monaten freuen. Rocket Lab hat am Montag nach Nasdaq-Schluss seine Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlicht. Das Raumfahrtunternehmen, das von der Raketenentwicklung bis zu Nutzlastflügen ...

