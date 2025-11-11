Amperfied hat mit Siemens Energy einen weiteren Großkunden für das Laden von E-Autoflotten gewinnen können. Der Auftrag umfasst die Migration, Konsolidierung und den Betrieb von rund 200 AC-Ladepunkten an zwölf deutschen Standorten in das Cloud-Backend von Amperfied. Auch ein Ausbau der Ladeinfrastruktur sieht der Auftrag vor. Erst vor Kurzem meldete die Heidelberger-Druckmaschinen-Tochter die erfolgreiche Inbetriebnahme von 56 Ladepunkten für Elektro- ...

