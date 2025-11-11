DJ Aktien Schweiz sehr fest - Hoffnung auf geringere US-Zölle beflügelt

DOW JONES--Hoffnung auf eine baldige Senkung der US-Einfuhrzölle auf Importe aus der Schweiz hat den schweizerischen Aktienmarkt am Dienstag kräftig nach oben getrieben. US-Präsident Donald Trump hatte am Montag angedeutet, dass die aktuell geltenden Strafzölle von 39 Prozent reduziert werden könnten. Anleger hofften Marktteilnehmern zufolge, dass die Zölle auf 15 Prozent verringert werden könnten - das Niveau, das auch für die EU gilt.

Der SMI gewann 2 Prozent auf 12.702 Punkte. Von den 20 SMI-Werten verbuchten 19 Kursgewinne. Einziger Verlierer war die Logitech-Aktie, die 1 Prozent abgab. Die Analysten von Vontobel hatten die Titel auf "Hold" von "Buy" zurückgestuft. Gewinnmitnahmen in dem am Montag sehr gut gelaufenen Technologiesektor dürften ebenfalls eine Rolle gespielt haben.

Umgesetzt wurden im SMI 18,6 (zuvor: 16,74) Millionen Aktien.

Stärkster Wert im Index waren Kühne + Nagel; die Aktien des Logistikkonzerns rückten um 3,6 Prozent vor. Rege nachgefragt wurden auch die Papiere der Uhrenhersteller Richemont (+2%) und Swatch (+6,2%), für die der US-Markt von großer Bedeutung ist. Sehr fest zeigten sich auch die Titel des Medikamentenauftragsfertigers Lonza mit einem Plus von 3,5 Prozent.

Die drei Indexschwergewichte Nestle, Novartis und Roche - alle drei ebenfalls mit einem bedeutenden US-Geschäft - verbuchten Kursgewinne von 2,3, 1,8 und 3,5 Prozent.

Nach einer Hochstufung auf "Buy" von "Hold" durch Jefferies stiegen Givaudan um 1,9 Prozent.

November 11, 2025

