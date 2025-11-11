Der Deutsche Aktienindex DAX hat am Dienstag nach schwankendem Verlauf die 24.000-Punkte-Marke zurückerobert. Besonders stark zeigten sich Bayer, Adidas, Merck und Vonovia. Conti und Rheinmetall rutschten ans Ende der Tagesperformer. Die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen ist zuletzt wieder etwas gestiegen. Der DAX ging mit einem Plus von 0,53 Prozent auf 24.088 Zählern und damit knapp unter seinem kurz zuvor erreichten Tageshoch aus dem Xetra-Handel. Auch die 50-Tage-Linie (bei 23.970) ließ der Leitindex ...Den vollständigen Artikel lesen ...
