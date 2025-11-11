Die Angst vor der KI-Blase an den Märkten ist enorm. Nun schlägt auch noch der Star-Investor Michael Burry Alarm und warnt vor Betrug bei KI-Unternehmen. Was steckt hinter dieser Aussage? Und führt das die Märkte in die nächsteFinanzkrise? Michael Burry hat 2008 erfolgreich die Finanzkrise vorhergesagt, darauf gewettet und damit Milliarden verdient. Nun warnt der Star-Investor im Rahmen der potenziellen KI-Blase vor neuen Verwerfungen - und erhebt ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.